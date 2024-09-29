Футболист «Химок» Мирзов назвал ничью с «Крыльями Советов» закономерным результатом

Нападающий «Химок» Резиуан Мирзов прокомментировал результат матча 10-го тура РПЛ с «Крыльями Советов», который закончился со счётом 0:0.

«В матче с «Крыльями» не получилось забить. Игра была боевая и тяжёлая. Можно сказать, что играли до гола. Мы и «Крылья» были сконцентрированы на том, чтобы не пропустить. Сейчас любые очки важны. И в наши ворота был момент, и в ворота «Крыльев», но мы в штангу попали. На мой взгляд, ничья —закономерный результат.

Перекидывался словами с Бейлом несколько раз? Ничего, всё нормально. Просто пару моментов он как-то специально мне попал. Я думаю: «Ну зачем специально делать?». Борьба и эмоции — нормально», — сказал Мирзов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Химки» заработали восемь очков и располагаются на 13-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Крылья Советов» занимают 10-е место. Команда набрала 11 очков за 10 матчей.