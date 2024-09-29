Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбур Эльзас — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Футболист «Химок» Мирзов назвал ничью с «Крыльями Советов» закономерным результатом

Футболист «Химок» Мирзов назвал ничью с «Крыльями Советов» закономерным результатом
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Химок» Резиуан Мирзов прокомментировал результат матча 10-го тура РПЛ с «Крыльями Советов», который закончился со счётом 0:0.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
29 сентября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 0
Химки
Химки

«В матче с «Крыльями» не получилось забить. Игра была боевая и тяжёлая. Можно сказать, что играли до гола. Мы и «Крылья» были сконцентрированы на том, чтобы не пропустить. Сейчас любые очки важны. И в наши ворота был момент, и в ворота «Крыльев», но мы в штангу попали. На мой взгляд, ничья —закономерный результат.

Перекидывался словами с Бейлом несколько раз? Ничего, всё нормально. Просто пару моментов он как-то специально мне попал. Я думаю: «Ну зачем специально делать?». Борьба и эмоции — нормально», — сказал Мирзов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Химки» заработали восемь очков и располагаются на 13-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Крылья Советов» занимают 10-е место. Команда набрала 11 очков за 10 матчей.

Материалы по теме
Эксклюзив
Игрок «Крыльев» Костанца объяснил, чего не хватило для победы в матче с «Химками»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android