«Бетис» дома обыграл «Эспаньол» в матче 8-го тура чемпионата Испании

Сегодня, 29 сентября, состоялся матч 8-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Бетис» и «Эспаньол». Команды играли на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье (Испания). Игра началась в 19:30 мск. Встреча завершилась победой хозяев. Итоговый счёт — 1:0.

Автором единственного гола в игре стал Джовани Ло Чельсо. Полузащитник хозяев отличился на 85-й минуте матча.

«Бетис» набрал 12 очков за восемь матчей в чемпионате Испании. Севильский клуб занимает восьмое место в турнирной таблице Примеры. «Эспаньол» заработал семь очков за аналогичное количество игр. Он пребывает на 17-й строчке в таблице.