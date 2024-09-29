«Бетис» дома обыграл «Эспаньол» в матче 8-го тура чемпионата Испании
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Сегодня, 29 сентября, состоялся матч 8-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Бетис» и «Эспаньол». Команды играли на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье (Испания). Игра началась в 19:30 мск. Встреча завершилась победой хозяев. Итоговый счёт — 1:0.
Испания — Примера . 8-й тур
29 сентября 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Бетис
Севилья
Окончен
1 : 0
Эспаньол
Барселона
1:0 Ло Чельсо – 85'
Автором единственного гола в игре стал Джовани Ло Чельсо. Полузащитник хозяев отличился на 85-й минуте матча.
«Бетис» набрал 12 очков за восемь матчей в чемпионате Испании. Севильский клуб занимает восьмое место в турнирной таблице Примеры. «Эспаньол» заработал семь очков за аналогичное количество игр. Он пребывает на 17-й строчке в таблице.
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