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Главный тренер «МЮ» тен Хаг прокомментировал разгромное поражение от «Тоттенхэма»

Главный тренер «МЮ» тен Хаг прокомментировал разгромное поражение от «Тоттенхэма»
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о разгромном поражении своей команды в матче 6-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (3:0).

Англия — Премьер-лига . 6-й тур
29 сентября 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
0 : 3
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
0:1 Джонсон – 3'     0:2 Кулушевски – 47'     0:3 Соланке – 77'    
Удаления: Фернандеш – 42' / нет

«Пропустить гол после двух-трёх минут, как сейчас, — это совершенно необязательно. Та же ошибка, что и в матче с «Твенте» в середине недели, это нужно было пресекать в первый момент.

У нас были возможности вернуться в игру, у Джошуа Зиркзее и Алехандро Гарначо, когда у нас было 11 игроков на поле, и после красной карточки у нас тоже были моменты.

Сначала мы должны справиться с этим и проявить стойкость. Мы должны смириться с поражением и стать лучше. Сосредоточьтесь на следующей игре и выступайте лучше, чем сегодня», — приводит слова тен Хага BBC.

Турнирная таблица АПЛ
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