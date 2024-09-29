Главный тренер «МЮ» тен Хаг прокомментировал разгромное поражение от «Тоттенхэма»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о разгромном поражении своей команды в матче 6-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (3:0).

«Пропустить гол после двух-трёх минут, как сейчас, — это совершенно необязательно. Та же ошибка, что и в матче с «Твенте» в середине недели, это нужно было пресекать в первый момент.

У нас были возможности вернуться в игру, у Джошуа Зиркзее и Алехандро Гарначо, когда у нас было 11 игроков на поле, и после красной карточки у нас тоже были моменты.

Сначала мы должны справиться с этим и проявить стойкость. Мы должны смириться с поражением и стать лучше. Сосредоточьтесь на следующей игре и выступайте лучше, чем сегодня», — приводит слова тен Хага BBC.