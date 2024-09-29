Игрок «МЮ» Фернандеш — об удалении в матче с «Тоттенхэмом»: это фол, но никак не красная

Капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал удаление в матче 6-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом». Игра закончилась со счётом 3:0 в пользу лондонцев.

«Это никогда не было красной карточкой, таково моё мнение. Согласен, что это фол, но никак не красная карточка. Судья попытался сказать мне, что он увидел явный контакт шипами, но нет. Я не коснулся его шипами или даже ногой, это была моя лодыжка.

Если он хочет дать мне жёлтую, потому что они [игроки «Тоттенхэма»] собираются идти в контратаку, то я согласен. Но не более того, нет. Это не тот случай», — приводит слова Фернандеша BBC.

Напомним, на 41-й минуте португалец в попытке помешать полузащитнику «шпор» Джеймсу Мэддисону, падая, ударил соперника в голень.