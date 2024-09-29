«Моя бабушка играет лучше тебя». Фанаты «Барселоны» оскорбляли Феррана Торреса

Болельщики «Барселоны» оставили гневные комментарии под постом игрока сине-гранатовых Феррана Торреса в социальной сети после поражения в матче 8-го тура Ла Лиги с «Осасуной» (2:4).

«Братан, пора уходить из клуба»;

«Моя бабушка играет лучше тебя»;

«Ферран, уходи»;

«Если ты действительно любишь «Барсу», пожалуйста, уходи».

Торрес в текущем сезоне сыграл восемь матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

«Барселона» после восьми сыгранных матчей располагается на первой строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 21 очко.