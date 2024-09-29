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«Моя бабушка играет лучше тебя». Фанаты «Барселоны» оскорбляли Феррана Торреса

«Моя бабушка играет лучше тебя». Фанаты «Барселоны» оскорбляли Феррана Торреса
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Болельщики «Барселоны» оставили гневные комментарии под постом игрока сине-гранатовых Феррана Торреса в социальной сети после поражения в матче 8-го тура Ла Лиги с «Осасуной» (2:4).

Испания — Примера . 8-й тур
28 сентября 2024, суббота. 22:00 МСК
Осасуна
Памплона
Окончен
4 : 2
Барселона
Барселона
1:0 Будимир – 18'     2:0 Сарагоса – 28'     2:1 Виктор – 53'     3:1 Будимир – 72'     4:1 Бретонес – 85'     4:2 Ямаль – 89'    
  • «Братан, пора уходить из клуба»;
  • «Моя бабушка играет лучше тебя»;
  • «Ферран, уходи»;
  • «Если ты действительно любишь «Барсу», пожалуйста, уходи».

Торрес в текущем сезоне сыграл восемь матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

«Барселона» после восьми сыгранных матчей располагается на первой строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 21 очко.

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