«Моя бабушка играет лучше тебя». Фанаты «Барселоны» оскорбляли Феррана Торреса
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Болельщики «Барселоны» оставили гневные комментарии под постом игрока сине-гранатовых Феррана Торреса в социальной сети после поражения в матче 8-го тура Ла Лиги с «Осасуной» (2:4).
Испания — Примера . 8-й тур
28 сентября 2024, суббота. 22:00 МСК
Осасуна
Памплона
Окончен
4 : 2
Барселона
Барселона
1:0 Будимир – 18' 2:0 Сарагоса – 28' 2:1 Виктор – 53' 3:1 Будимир – 72' 4:1 Бретонес – 85' 4:2 Ямаль – 89'
- «Братан, пора уходить из клуба»;
- «Моя бабушка играет лучше тебя»;
- «Ферран, уходи»;
- «Если ты действительно любишь «Барсу», пожалуйста, уходи».
Торрес в текущем сезоне сыграл восемь матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.
«Барселона» после восьми сыгранных матчей располагается на первой строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 21 очко.
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