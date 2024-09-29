Тренер «Астон Виллы» Эмери: не доволен, но думаю, что результат с «Ипсвичем» справедливый

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери поделился мнением о ничейном результате в матче 6-го тура АПЛ с «Ипсвичем» (2:2).

«Я не доволен, но думаю, что результат справедливый. Если бы мы забили третий гол, это было бы ключевым моментом. У нас получились некоторые переходы, которые были более или менее хорошими, чтобы сделать что-то лучше, что-то большее. Мы этого не сделали, но находимся в процессе.

В АПЛ очень трудно выигрывать матчи на выезде, даже с командами, которые вышли в этом году. Они полны энтузиазма, они играют, набираясь уверенности и чувствуя себя комфортно со своими болельщиками», — приводит слова Эмери официальный сайт «Астон Виллы».

«Астон Вилла» занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 13 очков за шесть матчей.