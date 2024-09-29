Марцел Личка назвал клубы РПЛ, которые сейчас сильнее «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка после победы над махачкалинским «Динамо» (1:0) назвал неплохим положение команды в турнирной таблице РПЛ.

— Как я и предполагал перед матчем, игра иногда сбивалась на длинные мячи вперёд и борьбу. Для этого соперник даже выпустил высокого нападающего. И, если быть честным, они упростили свою игру, чтобы оказывать на нас давление и внести хаос перед штрафной площадью. Держались до конца, и последние минуты провели с пятью защитниками — Маричал ушёл в центр обороны, а Даса и Скопинцев были на флангах. Это было направлено на то, чтобы Маричал помогал Бальбуна и Майсторовичу бороться за верховые мячи.

— Довольны тем, что не так далеко отпустили трио команд, которые находятся вверху турнирной таблицы?

— Думаю, уже понятно, что нам не хватило очков в домашнем матче с «Краснодаром», где мы играли хорошо. Но при этом у нас 20 очков после 10 туров. Думаю, это неплохой результат. Прямо сейчас «Локомотив», «Зенит» и «Краснодар» сильнее нас, ещё и «Спартак» с ЦСКА довольно близко находятся к нам. Нужно уважать этих соперников. Мы постараемся работать от игры к игре, — сказал Личка в эфире «Матч ТВ».

После сегодняшней встречи московское «Динамо» набрало 20 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. Махачкалинское «Динамо» находится на 12-й строчке. Команда набрала 10 очков за 10 матчей. На первом месте располагается «Краснодар», у которого 24 очка за 10 игр.