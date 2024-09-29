«Матч был боевой». Тренер «Динамо» Мх Биджиев — о поражении от «Динамо» Москва

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев прокомментировал результат матча 10-го тура РПЛ с московским «Динамо» (0:1).

«Были сложности у обеих команд. Разница в том, что московское «Динамо» реализовало свой момент, а мы — нет. В целом, матч был боевой. Старались навязывать давление на защитников «Динамо», в конце матча перешли на быструю доставку мяча в атаку, потому что время поджимало», — сказал Биджиев в эфире «Матч ТВ».

После этого матча московское «Динамо» набрало 20 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. Махачкалинское «Динамо» находится на 12-й строчке. Команда набрала 10 очков за 10 матчей. На первом месте располагается «Краснодар», у которого 24 очка за 10 игр.