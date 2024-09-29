«Атлетико» — «Реал»: после первого тайма счёт в мадридском дерби не открыт

В эти минуты проходит матч 8-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречаются мадридские «Атлетико» и «Реал». Команды играют на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде (Испания). Игра началась в 22:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. После первого тайма счёт в матче 0:0.

На данный момент мадридский «Реал» располагается на второй строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 17 очков за семь матчей в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании по футболу. «Атлетико» после аналогичного количества игр занимает третью строчку, заработав 15 очков. Возглавляет турнирную таблицу Примеры каталонская «Барселона», заработавшая 21 очко за восемь игр.