ПАОК проиграл «Арису» в 6-м туре чемпионата Греции, Чалов и Оздоев вышли на замену

Завершился матч 6-го тура чемпионата Греции по футбол, в котором встречались ПАОК и «Арис». Игра проходила на стадионе «Тумба» в Салониках. В качестве главного арбитра встречи выступил Харм Осмерс (Германия). «Арис» одержал победу со счётом 1:0.

Единственный гол во встрече на 63-й минуте забил испанский полузащитник «Ариса» Мануэль Гарсия.

Российский форвард Фёдор Чалов вышел на 68-й минуте вместо Тарика Тиссудали. Другой россиянин, полузащитник Магомед Оздоев, также начал матч на скамейке запасных и появился на поле на 76-й минуте, заменив Тьемуэ Бакайоко.

На данный момент ПАОК занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Греции. Команда набрала 13 очков за шесть матчей.