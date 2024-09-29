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ПАОК проиграл «Арису» в 6-м туре чемпионата Греции, Чалов и Оздоев вышли на замену

ПАОК проиграл «Арису» в 6-м туре чемпионата Греции, Чалов и Оздоев вышли на замену
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Завершился матч 6-го тура чемпионата Греции по футбол, в котором встречались ПАОК и «Арис». Игра проходила на стадионе «Тумба» в Салониках. В качестве главного арбитра встречи выступил Харм Осмерс (Германия). «Арис» одержал победу со счётом 1:0.

Греция — Суперлига . 6-й тур
29 сентября 2024, воскресенье. 20:30 МСК
ПАОК
Салоники
Окончен
0 : 1
Арис
Салоники
0:1 Гарсия – 63'    

Единственный гол во встрече на 63-й минуте забил испанский полузащитник «Ариса» Мануэль Гарсия.

Российский форвард Фёдор Чалов вышел на 68-й минуте вместо Тарика Тиссудали. Другой россиянин, полузащитник Магомед Оздоев, также начал матч на скамейке запасных и появился на поле на 76-й минуте, заменив Тьемуэ Бакайоко.

На данный момент ПАОК занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Греции. Команда набрала 13 очков за шесть матчей.

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