Олег Кононов прокомментировал ничейный результат в матче «Торпедо» с «Сочи»

Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов оценил результат матча 12-го тура Мелбет Первой лиги с «Сочи» (2:2).

«Ребята проделали хорошую работу, отдали все силы. В первом тайме, несмотря на то, что игра была ровной за исключением гола, мы ничем не уступали. Во втором тайме у «Сочи» была пара хороших моментов, но потом преимущество перешло к нам: мы начали давить соперника, забили два мяча. К сожалению, пропустили в концовке — не досмотрели на стандартном положении.

В целом, хорошая игра с хорошим соперником. Мы потеряли два очка. Потому что мы выигрывали», — приводит слова Кононова пресс-служба клуба.

В составе сочинцев забили Мартин Крамарич и Павел Мелёшин. У москвичей отличились Игорь Горбунов и Максим Максимов.

«Торпедо» занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала 22 очка за 12 матчей. «Сочи» заработал 17 очков и располагается на шестой строчке. На первом месте находится тульский «Арсенал», у которого 24 очка за 12 игр.