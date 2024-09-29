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Олег Кононов прокомментировал ничейный результат в матче «Торпедо» с «Сочи»

Олег Кононов прокомментировал ничейный результат в матче «Торпедо» с «Сочи»
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Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов оценил результат матча 12-го тура Мелбет Первой лиги с «Сочи» (2:2).

Россия — Мелбет Первая лига . 12-й тур
29 сентября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
2 : 2
Сочи
Сочи
0:1 Крамарич – 45+1'     1:1 Горбунов – 83'     2:1 Максимов – 88'     2:2 Мелёшин – 90'    

«Ребята проделали хорошую работу, отдали все силы. В первом тайме, несмотря на то, что игра была ровной за исключением гола, мы ничем не уступали. Во втором тайме у «Сочи» была пара хороших моментов, но потом преимущество перешло к нам: мы начали давить соперника, забили два мяча. К сожалению, пропустили в концовке — не досмотрели на стандартном положении.

В целом, хорошая игра с хорошим соперником. Мы потеряли два очка. Потому что мы выигрывали», — приводит слова Кононова пресс-служба клуба.

В составе сочинцев забили Мартин Крамарич и Павел Мелёшин. У москвичей отличились Игорь Горбунов и Максим Максимов.

«Торпедо» занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала 22 очка за 12 матчей. «Сочи» заработал 17 очков и располагается на шестой строчке. На первом месте находится тульский «Арсенал», у которого 24 очка за 12 игр.

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