Аршавин рассказал, почему его удивило поражение «Спартака» от «Локомотива»

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин высказался о поражении «Спартака» от «Локомотива» в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоялась 28 сентября. Она закончилась со счётом 3:1 в пользу железнодорожников.

«Удивительно, что «Спартак» выступил плохо, потому в предыдущих встречах он играл хорошо. Но этот матч… «Локомотив» знал, что делать и заслуженно победил, – сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

На седьмой минуте хозяева усилиями Ильи Самошникова открыли счёт в матче. На 16-й минуте полузащитник красно-белых Эсекьель Барко реализовал пенальти и сравнял счёт в игре. На 36-й минуте Самошников оформил дубль с передачи Артёма Карпукаса. На 58-й минуте нападающий Дмитрий Воробьёв увеличил преимущество «Локомотива». После этой победы «Локомотив» набрал 24 очка он занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» заработал 16 очков и располагается на шестой строчке.