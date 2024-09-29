Игрок «Динамо» Москва Нгамалё прокомментировал свой гол «ножницами» в матче с «Динамо» Мх

Нападающий «Динамо» Москва Муми Нгамалё оценил свой гол «ножницами» в игре 10-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» (1:0).

«Если говорить только о красоте, то это один из самых красивых мячей, которые мне удавалось забивать по ходу карьеры. Но ещё важнее, что он сегодня оказался единственным и победным. Так что в рейтинге своих мячей ставлю его на первое место. Это лучший гол в карьере», — приводит слова Нгамалё «Матч ТВ».

Нгамалё в текущем сезоне сыграл восемь матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и одной результативной передачей.

После этого матча московское «Динамо» набрало 20 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. Махачкалинское «Динамо» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 10 очков за 10 матчей. На первом месте находится «Краснодар», у которого 24 очка за 10 игр.