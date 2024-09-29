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Игрок «Динамо» Москва Нгамалё прокомментировал свой гол «ножницами» в матче с «Динамо» Мх

Игрок «Динамо» Москва Нгамалё прокомментировал свой гол «ножницами» в матче с «Динамо» Мх
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Нападающий «Динамо» Москва Муми Нгамалё оценил свой гол «ножницами» в игре 10-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» (1:0).

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
29 сентября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
0 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Нгамалё – 20'    

«Если говорить только о красоте, то это один из самых красивых мячей, которые мне удавалось забивать по ходу карьеры. Но ещё важнее, что он сегодня оказался единственным и победным. Так что в рейтинге своих мячей ставлю его на первое место. Это лучший гол в карьере», — приводит слова Нгамалё «Матч ТВ».

Нгамалё в текущем сезоне сыграл восемь матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и одной результативной передачей.

После этого матча московское «Динамо» набрало 20 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. Махачкалинское «Динамо» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 10 очков за 10 матчей. На первом месте находится «Краснодар», у которого 24 очка за 10 игр.

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