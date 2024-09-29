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Юран объяснил, почему ему было жалко «Спартак» во время матча с «Локомотивом»

Юран объяснил, почему ему было жалко «Спартак» во время матча с «Локомотивом»
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Бывший главный тренер «Пари НН» Сергей Юран считает, что «Спартак» плохо подготовился к матчу 10‑го тура РПЛ с «Локомотивом». Встреча состоялась в субботу на домашней арене «Локомотива» и завершилась со счётом 3:1 в пользу железнодорожников.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Самошников – 7'     1:1 Барко – 16'     2:1 Самошников – 36'     3:1 Воробьёв – 58'    

«У меня сложилось впечатление, что одна команда серьёзно готовилась, а другая — вообще не готовилась. «Локомотив» от первой до последней минуты контролировал матч. Мне «Спартак» немножко жалко было, они не знали, что делать позиционно в среднем блоке, где «Локомотив» отдал им мяч. Они просто катали его поперёк и ничего не создали. «Локомотив» был готов к атакам соперника. У «Спартака» был всего один момент во втором тайме, и тот не реализовал Шамар Николсон», — сказал Юран в эфире «Матч ТВ».

На седьмой минуте железнодорожники усилиями Ильи Самошникова открыли счёт в матче. На 16-й минуте полузащитник красно-белых Эсекьель Барко реализовал пенальти и сравнял счёт в игре. На 36-й минуте Самошников оформил дубль с передачи Артёма Карпукаса. На 58-й минуте нападающий Дмитрий Воробьёв увеличил преимущество «Локомотива», установив окончательный счёт игры.

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