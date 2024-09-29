Юран объяснил, почему ему было жалко «Спартак» во время матча с «Локомотивом»

Бывший главный тренер «Пари НН» Сергей Юран считает, что «Спартак» плохо подготовился к матчу 10‑го тура РПЛ с «Локомотивом». Встреча состоялась в субботу на домашней арене «Локомотива» и завершилась со счётом 3:1 в пользу железнодорожников.

«У меня сложилось впечатление, что одна команда серьёзно готовилась, а другая — вообще не готовилась. «Локомотив» от первой до последней минуты контролировал матч. Мне «Спартак» немножко жалко было, они не знали, что делать позиционно в среднем блоке, где «Локомотив» отдал им мяч. Они просто катали его поперёк и ничего не создали. «Локомотив» был готов к атакам соперника. У «Спартака» был всего один момент во втором тайме, и тот не реализовал Шамар Николсон», — сказал Юран в эфире «Матч ТВ».

На седьмой минуте железнодорожники усилиями Ильи Самошникова открыли счёт в матче. На 16-й минуте полузащитник красно-белых Эсекьель Барко реализовал пенальти и сравнял счёт в игре. На 36-й минуте Самошников оформил дубль с передачи Артёма Карпукаса. На 58-й минуте нападающий Дмитрий Воробьёв увеличил преимущество «Локомотива», установив окончательный счёт игры.