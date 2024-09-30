Аршавин объяснил, почему Караваеву не нужно было извиняться перед болельщиками «Зенита»

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин считает, что защитнику петербургского клуба Вячеславу Караваеву не нужно было извиняться за ошибку в матче 10-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:2).

«Я вообще против извинений за игру в футбол, потому что все совершают ошибки. Тогда можно после каждой игры всем футболистам извиняться. Можно попросить прощения за игру спустя рукава, за недостаточную самоотдачу, но у Караваева была просто техническая ошибка. Так же хорошо прочитал эпизод Кордоба», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

В эпизоде с первым голом Караваев скинул головой мяч нападающему «быков» Джону Кордобе, который затем обыграл голкипера сине‑бело‑голубых Евгения Латышонка и поразил ворота. После игры Караваев попросил прощения у болельщиков.