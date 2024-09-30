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Аршавин объяснил, почему Караваеву не нужно было извиняться перед болельщиками «Зенита»

Аршавин объяснил, почему Караваеву не нужно было извиняться перед болельщиками «Зенита»
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Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин считает, что защитнику петербургского клуба Вячеславу Караваеву не нужно было извиняться за ошибку в матче 10-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:2).

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 0
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Кордоба – 88'     2:0 Смолов – 90+4'    

«Я вообще против извинений за игру в футбол, потому что все совершают ошибки. Тогда можно после каждой игры всем футболистам извиняться. Можно попросить прощения за игру спустя рукава, за недостаточную самоотдачу, но у Караваева была просто техническая ошибка. Так же хорошо прочитал эпизод Кордоба», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

В эпизоде с первым голом Караваев скинул головой мяч нападающему «быков» Джону Кордобе, который затем обыграл голкипера сине‑бело‑голубых Евгения Латышонка и поразил ворота. После игры Караваев попросил прощения у болельщиков.

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