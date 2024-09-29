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Тренер «Динамо» Москва Личка прокомментировал победу в матче с «Динамо» Мх

Тренер «Динамо» Москва Личка прокомментировал победу в матче с «Динамо» Мх
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо» (1:0).

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
29 сентября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
0 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Нгамалё – 20'    

— Третья игра за полтора месяца между нашими командами прошла успешно, потому что мы победили 1:0. Здесь всем командам нелегко набирать очки, а нам удалось забрать три. Очень рад, что мы справились с борьбой и победили. Я говорил ребятам, что где-то махачкалинцы будут играть в более простой футбол, поскольку у них много высоких игроков, плюс есть быстрый Агаларов. У нас получилось выиграть много мячей, чему я очень рад.

— Что самое сложное было во втором тайме, когда стало понятно, что махачкалинцы пойдут вперёд большими силами?
— Было много борьбы, соперник упростил игру и быстро переводил мяч вперёд забросами, чтобы создать давление и хаос перед штрафной и внутри неё. Было тяжело, потому что у Майсторовича появились небольшие проблемы, и мы не знали, доиграет ли он до конца. В итоге в концовке мы сыграли в пять защитников, когда Эли [Даса] и Скопа [Дмитрий Скопинцев] вышли на фланги обороны, а Нико [Николас Маричаль] переместился третьим центральным, — приводит слова Лички официальный сайт московского «Динамо».

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