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Атлетико Мадрид — Реал Мадрид, результат матча 29 сентября 2024, счет 1:1, 8-й тур Ла Лиги

«Реал» упустил победу над «Атлетико» в мадридском дерби в 8-м туре Ла Лиги
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Завершился матч 8-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались мадридские «Атлетико» и «Реал». Команды играли на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде (Испания). Встреча началась в 22:00 мск. Матч закончился со счётом 1:1.

Испания — Примера . 8-й тур
29 сентября 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
1 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Милитао – 64'     1:1 Корреа – 90+5'    
Удаления: М. Льоренте – 90+9' / нет

Автором единственного гола в составе гостей стал защитник Эдер Милитао. У хозяев в компенсированное время забил вингер Анхель Корреа.

У «матрасников» в самой концовке прямую красную карточку получил Маркос Льоренте.

Отметим, что судья Матео Бускетс останавливал игру на 68-й минуте. Это произошло из-за того, что фанаты «Атлетико» стали бросать посторонние предметы на поле и в сторону голкипера «Реала» Тибо Куртуа. Рефери отправил команды в подтрибунное помещение. Примерно спустя 20 минут игра была возобновлена, когда фанаты успокоились.

«Реал» набрал 18 очков и занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги. «Атлетико» идёт третьим, заработав 16 очков.

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