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«Реал» упустил победу над «Атлетико» в мадридском дерби в 8-м туре Ла Лиги

Завершился матч 8-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались мадридские «Атлетико» и «Реал». Команды играли на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде (Испания). Встреча началась в 22:00 мск. Матч закончился со счётом 1:1.

Автором единственного гола в составе гостей стал защитник Эдер Милитао. У хозяев в компенсированное время забил вингер Анхель Корреа.

У «матрасников» в самой концовке прямую красную карточку получил Маркос Льоренте.

Отметим, что судья Матео Бускетс останавливал игру на 68-й минуте. Это произошло из-за того, что фанаты «Атлетико» стали бросать посторонние предметы на поле и в сторону голкипера «Реала» Тибо Куртуа. Рефери отправил команды в подтрибунное помещение. Примерно спустя 20 минут игра была возобновлена, когда фанаты успокоились.

«Реал» набрал 18 очков и занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги. «Атлетико» идёт третьим, заработав 16 очков.