Тренер «Чайки» Калешин: к нам прилипло мышление провинциалов

Главный тренер «Чайка» Евгений Калешин поделился мнением о своей команде после поражения в матче 12-го тура Мелбет Первой лиги с «Балтикой» со счётом 0:1.

«Не думаю, что матч тяжёлый был. С нашей стороны, в моём понимании, это вообще не футбол, это антифутбол. И мне кажется, команда засиделась во Второй лиге слишком долго, и прилипло немножко к нам мышление, поведение провинциалов. В футболе это не работает. В футболе, чтобы добиваться результатов, нужно мышление абсолютно другого качества и абсолютно другой веры в себя, в то, что ты делаешь.

Но команда молодая, и со временем мы можем избавиться от этих привычек, может быть, неуверенности и отсутствия такого стержня, характерного для команд, которые могут пробиваться из лиги в лигу. Потому что, если ты ставишь какие-то серьёзные задачи, там абсолютно другой подход нужен, до того, как ты выйдешь на поле, этот подход нужен. А на поле уже ты просто на навыках играешь. Здесь вопросы времени, да. Когда мы усвоим эти уроки? Хотелось бы, чтобы мы уже в следующем матче урок, который сегодня получили, смогли как прививку использовать.

В принципе, хорошо, что матч такой случился, он нужен команде, чтобы получить дозу яда, которая могла бы стать для нас потом лекарством, а мы, условно говоря, так робко не выглядели бы на домашней арене», — сказал Калешин на пресс-конференции.