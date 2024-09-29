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Гол Кварацхелии помог «Наполи» обыграть «Монцу» и возглавить турнирную таблицу Серии А

Гол Кварацхелии помог «Наполи» обыграть «Монцу» и возглавить турнирную таблицу Серии А
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Завершился матч 6-го тура Серии А, в котором встречались «Наполи» и «Монца». Игра проходила на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Джанлука Манганьелло. «Наполи» одержал победу в матче со счётом 2:0.

Италия — Серия А . 6-й тур
29 сентября 2024, воскресенье. 21:45 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
2 : 0
Монца
Монца
1:0 Политано – 22'     2:0 Кварацхелия – 33'    

На 22-й минуте забил нападающий «Наполи» Маттео Политано. На 33-й минуте отличился вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия.

После этой победы «Наполи» набрал 13 очков. Подопечные Антонио Конте занимают первое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Монца» имеет в своём активе три очка и находится на предпоследнем месте. В следующем туре «Наполи» дома сыграет с «Комо», а «Монца» дома примет «Рому».

Турнирная таблица Серии А
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