Гол Кварацхелии помог «Наполи» обыграть «Монцу» и возглавить турнирную таблицу Серии А

Завершился матч 6-го тура Серии А, в котором встречались «Наполи» и «Монца». Игра проходила на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Джанлука Манганьелло. «Наполи» одержал победу в матче со счётом 2:0.

На 22-й минуте забил нападающий «Наполи» Маттео Политано. На 33-й минуте отличился вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия.

После этой победы «Наполи» набрал 13 очков. Подопечные Антонио Конте занимают первое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Монца» имеет в своём активе три очка и находится на предпоследнем месте. В следующем туре «Наполи» дома сыграет с «Комо», а «Монца» дома примет «Рому».