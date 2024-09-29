Мадридское дерби «Атлетико» — «Реал» приостановлено из-за поведения фанатов

Сегодня проходит матч 8-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречаются мадридские «Атлетико» и «Реал». Команды играют на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде (Испания). Игра началась в 22:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент выхода новости счёт в матче 1:0 в пользу гостей.

Судья Матео Бускетс остановил игру на 68-й минуте. Это произошло из-за того, что фанаты «Атлетико» стали бросать посторонние предметы на поле и в сторону голкипера «Реала» Тибо Куртуа. Рефери отправил команды в подтрибунное помещение.

После этого игроки хозяев и главный тренер команды Диего Симеоне отправились к трибунам. Они попросили фанатов успокоиться.