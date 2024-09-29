Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбур Эльзас — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» выразил поддержку болельщикам гандбольного клуба «Виктор», пострадавшим в ДТП

«Зенит» выразил поддержку болельщикам гандбольного клуба «Виктор», пострадавшим в ДТП
Комментарии

Санкт-петербургский «Зенит» в социальных сетях выразил поддержку болельщикам ставропольского гандбольного клуба «Виктор», которые попали в ДТП на автобусе в станице Старокорсунская.

«29 сентября в станице Старокорсунская произошло столкновение пассажирского автобуса с грузовым автомобилем. В автобусе находились болельщики ставропольского гандбольного клуба «Виктор», возвращавшиеся с выездного матча в Краснодаре.

По данным МЧС, в результате ДТП пострадали 17 человек, девять из них, в том числе трое детей, были госпитализированы.

Футбольный клуб «Зенит» выражает поддержку пострадавшим болельщикам», — написано в заявлении клуба.

Материалы по теме
Автобус с болельщиками гандбольного клуба «Виктор» попал в ДТП
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android