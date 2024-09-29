«Страсбург» с минимальным счётом обыграл «Марсель» в матче 6-го тура Лиги 1

Завершился матч 6-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025, в котором встречались «Страсбург» и «Марсель». Игра проходила на стадионе «Мено» в Страсбурге. В качестве главного арбитра встречи выступил Вилли Делажо. «Страсбург» одержал победу со счётом 1:0.

Единственный гол во встрече на 40-й минуте забил португальский нападающий «Страсбурга» Диегу Морейра. В ходе матча арбитр показал четыре жёлтые карточки.

После этой игры в активе «Страсбурга» стало девять очков. Команда поднялась на восьмую строчку в турнирной таблице чемпионата Франции. «Марсель» с 13 очками находится на третьем месте. На первом месте располагается «ПСЖ», у которого 16 очков.