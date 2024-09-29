«Бавария» может приобрести у «Ливерпуля» Алисона Бекера следующим летом

Основной голкипер «Ливерпуля» Алисон Бекер следующем летом может перейти в «Баварию». Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, мюнхенский клуб, включая главного тренера Венсана Компани, заинтересован в приобретении вратаря, в котором видят замену Мануэлю Нойеру.

Напомним, в нынешнем сезоне Алисон принял участие в шести матчах во всех турнирах, три из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.

«Ливерпуль» на данный момент занимает первое место в турнирной таблице АПЛ.