Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбур Эльзас — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Бавария» может приобрести у «Ливерпуля» Алисона Бекера следующим летом

«Бавария» может приобрести у «Ливерпуля» Алисона Бекера следующим летом
Комментарии

Основной голкипер «Ливерпуля» Алисон Бекер следующем летом может перейти в «Баварию». Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, мюнхенский клуб, включая главного тренера Венсана Компани, заинтересован в приобретении вратаря, в котором видят замену Мануэлю Нойеру.

Напомним, в нынешнем сезоне Алисон принял участие в шести матчах во всех турнирах, три из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.

«Ливерпуль» на данный момент занимает первое место в турнирной таблице АПЛ.

Материалы по теме
Главный тренер «Ливерпуля» Слот высказался о промежуточном первом месте команды в АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android