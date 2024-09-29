Матч «Атлетико» Мадрид — «Реал» возобновлён после 20-минутной паузы
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Возобновился матч 8-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречаются мадридские «Атлетико» и «Реал». Команды играют на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде (Испания). Игра началась в 22:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент выхода новости счёт в матче 1:0 в пользу гостей.
Испания — Примера . 8-й тур
29 сентября 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
1 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Милитао – 64' 1:1 Корреа – 90+5'
Удаления: М. Льоренте – 90+9' / нет
Отметим, что судья Матео Бускетс остановил игру на 68-й минуте. Это произошло из-за того, что фанаты «Атлетико» стали бросать посторонние предметы на поле и в сторону голкипера «Реала» Тибо Куртуа. Рефери отправил команды в подтрибунное помещение. Примерно спустя 20 минут игра была возобновлена, когда фанаты успокоились.
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