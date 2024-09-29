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Результаты матчей Лиги 1 29 сентября

Результаты матчей Лиги 1 29 сентября
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Сегодня, 29 сентября, в 6-м туре французской Лиги 1 сезона-2024/2025 состоялись четыре заключительных матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.

Результаты матчей Лиги 1 29 сентября:

«Тулуза» — «Лион» — 1:2;
«Анже» — «Реймс» — 1:3;
«Нант» — «Сент-Этьен» — 2:2;
«Страсбург» — «Марсель» — 1:0.

После 6-го тура таблицу французской Лиги 1 сезона-2024/2025 возглавляет «Пари Сен-Жермен». Команда набрала 16 очков. На второй строчке располагается «Монако», заработавший также 16 очков. Замыкает тройку лидеров «Марсель», у которого 13 очков. В зоне вылета находятся «Анже», «Сент-Этьен» и «Монпелье».

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