Сегодня, 29 сентября, в 6-м туре французской Лиги 1 сезона-2024/2025 состоялись четыре заключительных матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.

Результаты матчей Лиги 1 29 сентября:

«Тулуза» — «Лион» — 1:2;

«Анже» — «Реймс» — 1:3;

«Нант» — «Сент-Этьен» — 2:2;

«Страсбург» — «Марсель» — 1:0.

После 6-го тура таблицу французской Лиги 1 сезона-2024/2025 возглавляет «Пари Сен-Жермен». Команда набрала 16 очков. На второй строчке располагается «Монако», заработавший также 16 очков. Замыкает тройку лидеров «Марсель», у которого 13 очков. В зоне вылета находятся «Анже», «Сент-Этьен» и «Монпелье».