«Уже похоже на тот футбол, который мы хотим видеть». Талалаев — об игре «Балтики»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев прокомментировал победу своей команды в матче 12-го тура Мелбет Первой лиги с «Чайкой» (1:0).

«Очень хорошая, боевая встреча. Играли с организованным соперником. Не просто так сюда приезжают команды, и с трудом даются очки. Отталкиваемся от своей игры. Мы второй матч играем на ноль, навели порядок сзади. И сегодняшнее качество уже похоже на такой футбол, который мы хотим видеть в основе построения той команды, которую мы планируем создать для решения серьёзных задач. Пацаны потихонечку-потихонечку проникаются идеей и меняют своё состояние.

Видели, что было преимущество у нас в первом тайме, во втором уже как раз внесли небольшие коррективы. Выпустили более быстрого игрока в ту зону, где у соперника появилась слабинка после того, как мы забегали в первом тайме. За счёт этого во втором тайме создавали остроту на правом фланге. Три момента — я считаю, должны были забивать.

Знаю Игоревича. Команда такая, скажем так, и боевитая, и игровая. Думаю, мы сегодня вообще не дали проявить игротских качеств футболистам «Чайки». Опасностей у наших ворот было не так много, два стандарта только если. Поэтому поблагодарил ребят за работу, но это только маленький-маленький шаг вперёд», — сказал Талалаев на пресс-конференции.