Андрей Аршавин считает, что в «Ростове» сейчас «кризис жанра»

Бывший футболист Андрей Аршавин поделился мнением о состоянии «Ростова» в нынешнем сезоне.

«Мне кажется, в «Ростове» наблюдается кризис жанра. Раньше было понятно, для чего эта команда: она брала футболистов, заигрывала и продавала. Но года два или полтора назад руководство клуба решило сохранять своих лучших игроков, так как команда показывала высокие результаты, но сейчас этого нет.

Они не продают Осипенко и Глебова, даже получая привлекательные предложения от «Краснодара», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

«Ростов» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 12 очков за 10 матчей. В игре 10-го тура РПЛ «Ростов» на своём поле уступил «Акрону» со счётом 0:2. Турнирную таблицу чемпионата России по футболу возглавляет «Краснодар», который набрал 24 очка после 10 встреч.