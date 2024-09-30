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Тренер «Астон Виллы» Эмери высказался о предстоящем матче с «Баварией»

Тренер «Астон Виллы» Эмери высказался о предстоящем матче с «Баварией»
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Главный тренер английской «Астон Виллы» Унаи Эмери поделился ожиданиями от предстоящего матча Лиги чемпионов с немецкой «Баварией». Встреча состоится в среду, 2 октября. Начало игры — в 22:00 по московскому времени.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
02 октября 2024, среда. 22:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это захватывающий момент и очень мотивирующий для болельщиков, для клуба и для всех.

Мы должны соревноваться, готовиться к матчу и пытаться показать свою игру в Лиге чемпионов с такими командами, как «Бавария». Это наш следующий вызов», — приводит слова Эмери официальный сайт «Астон Виллы».

В 1-м туре группового этапа английский клуб одержал гостевую победу над швейцарским «Янг Бойз» (3:0).

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная таблица Лиги чемпионов
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