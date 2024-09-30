Тренер «Астон Виллы» Эмери высказался о предстоящем матче с «Баварией»

Главный тренер английской «Астон Виллы» Унаи Эмери поделился ожиданиями от предстоящего матча Лиги чемпионов с немецкой «Баварией». Встреча состоится в среду, 2 октября. Начало игры — в 22:00 по московскому времени.

«Это захватывающий момент и очень мотивирующий для болельщиков, для клуба и для всех.

Мы должны соревноваться, готовиться к матчу и пытаться показать свою игру в Лиге чемпионов с такими командами, как «Бавария». Это наш следующий вызов», — приводит слова Эмери официальный сайт «Астон Виллы».

В 1-м туре группового этапа английский клуб одержал гостевую победу над швейцарским «Янг Бойз» (3:0).