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Моуринью получил жёлтую карточку за установку своего ноутбука к ТВ-камере во время матча

Моуринью получил жёлтую карточку за установку своего ноутбука к ТВ-камере во время матча
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Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью получил жёлтую карточку в матче 7-го тура турецкой Суперлиги с «Антальяспором» (2:0) за то, что показал свой ноутбук в ТВ-камеру во время игры.

Турция — Суперлига . 7-й тур
29 сентября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Антальяспор
Анталия
Окончен
0 : 2
Фенербахче
Стамбул
0:1 Тадич – 63'     0:2 Thalisson – 81'    

Жозе Моуринью не понравилось решение главного арбитра встречи, поэтому он поднёс свой ноутбук, где был изображён повтор эпизода, к ТВ-камере, чтобы показать зрителям матча. По итогу арбитр показал Моуринью жёлтую карточку.

Напомним, 61-летний португальский специалист Жозе Моуринью возглавил «Фенербахче» в июле 2024 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2026 года. «Фенербахче» на данный момент занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Турции.

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