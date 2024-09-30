Моуринью получил жёлтую карточку за установку своего ноутбука к ТВ-камере во время матча

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью получил жёлтую карточку в матче 7-го тура турецкой Суперлиги с «Антальяспором» (2:0) за то, что показал свой ноутбук в ТВ-камеру во время игры.

Жозе Моуринью не понравилось решение главного арбитра встречи, поэтому он поднёс свой ноутбук, где был изображён повтор эпизода, к ТВ-камере, чтобы показать зрителям матча. По итогу арбитр показал Моуринью жёлтую карточку.

Напомним, 61-летний португальский специалист Жозе Моуринью возглавил «Фенербахче» в июле 2024 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2026 года. «Фенербахче» на данный момент занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Турции.