Результаты матчей Серии А 29 сентября

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Вчера, 29 сентября, в 6-м туре итальянской Серии А сезона-2024/2025 прошли пять игр.

Результаты матчей чемпионата Италии 29 сентября:

«Торино» — «Лацио» — 2:3;

«Рома» — «Венеция» — 2:1;

«Комо» — «Верона» — 3:2;

«Эмполи» — «Фиорентина» — 0:0;

«Наполи» — «Монца» — 2:0.

После шести матчей первое место в турнирной таблице итальянской Серии А с 13 очками занимает «Наполи». На второй строчке расположился «Ювентус», набравший 12 очков после шести встреч. Замыкает тройку лидеров «Милан», заработавший 11 очков в шести играх.

Последнее, 20-е место в турнирной таблице занимает «Кальяри», набравший два очка после пяти матчей. На 19-й строчке расположилась «Монца» с тремя очками. Также в зоне вылета находится «Венеция» (4).