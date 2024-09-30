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Игрок «Торпедо» Нетфуллин — о ничьей с «Сочи»: для нас это непозволительно

Игрок «Торпедо» Нетфуллин — о ничьей с «Сочи»: для нас это непозволительно
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Полузащитник московского «Торпедо» Равиль Нетфуллин прокомментировал ничью с «Сочи» (2:2) в матче 12-го тура Мелбет Первой лиги. Также футболист поделился мнением о равенстве сил в турнире.

Россия — Мелбет Первая лига . 12-й тур
29 сентября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
2 : 2
Сочи
Сочи
0:1 Крамарич – 45+1'     1:1 Горбунов – 83'     2:1 Максимов – 88'     2:2 Мелёшин – 90'    

— «Торпедо» упустило победу над «Сочи» на последних минутах. Почему не удержали счёт?
— Мы перед матчем говорили, что «Сочи» опасен своими стандартами. Но, к сожалению, пропустили мяч в конце и первого, и второго тайма. Для нас это непозволительно.

— Как оцените промежуточное второе место «Торпедо»?
— Прекрасно. Идём дальше. У нас пока нет поражений? Ну, мы же готовимся, стараемся, проявляем характер. Но можно было бы играть понадёжнее и попроще в каких-то эпизодах.

— Олег Кононов говорил, что в Первой лиге нет команд, которые были бы на голову выше остальных. Разделяете его мнение?
— Полностью с ним согласен. Всё более-менее ровно. Есть клубы, которые неплохо играют, но мне не хочется никого выделять. Мы боремся сами с собой. Ещё будучи в «Химках», я говорил, что мы соперники сами себе. Так в итоге и вышло, — приводит слова Нетфуллина «Евро-Футбол.Ру».

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