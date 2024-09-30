Игрок «Торпедо» Нетфуллин — о ничьей с «Сочи»: для нас это непозволительно

Полузащитник московского «Торпедо» Равиль Нетфуллин прокомментировал ничью с «Сочи» (2:2) в матче 12-го тура Мелбет Первой лиги. Также футболист поделился мнением о равенстве сил в турнире.

— «Торпедо» упустило победу над «Сочи» на последних минутах. Почему не удержали счёт?

— Мы перед матчем говорили, что «Сочи» опасен своими стандартами. Но, к сожалению, пропустили мяч в конце и первого, и второго тайма. Для нас это непозволительно.

— Как оцените промежуточное второе место «Торпедо»?

— Прекрасно. Идём дальше. У нас пока нет поражений? Ну, мы же готовимся, стараемся, проявляем характер. Но можно было бы играть понадёжнее и попроще в каких-то эпизодах.

— Олег Кононов говорил, что в Первой лиге нет команд, которые были бы на голову выше остальных. Разделяете его мнение?

— Полностью с ним согласен. Всё более-менее ровно. Есть клубы, которые неплохо играют, но мне не хочется никого выделять. Мы боремся сами с собой. Ещё будучи в «Химках», я говорил, что мы соперники сами себе. Так в итоге и вышло, — приводит слова Нетфуллина «Евро-Футбол.Ру».