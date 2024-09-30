«Классные ребята». Полузащитник «Сочи» Магаль — о приходе Мелёшина и Маслова в клуб

Полузащитник «Сочи» Руслан Магаль поделился мнением о нападающем Павле Мелёшине и защитнике Павле Маслове, которые перешли этим летом в клуб из «Спартака» на правах аренды.

«Классные ребята. Я с ними очень хорошо общаюсь. У нас уже дружеские отношения. Сразу, с первых дней получился отличный коннект. Надеюсь, парни нам помогут. Приняли их хорошо, устроили традиционный коридор для новичков (улыбается)», — приводит слова Магаля «Евро-Футбол.Ру».

«Сочи» заработал 17 очков и располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Мелбет Первой лиги.

Действующее трудовое соглашение Павла Мелёшина с московским «Спартаком» рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 500 тыс.