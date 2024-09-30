В воскресенье, 29 сентября, состоялись очередные матчи 8-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.

Результаты матчей Ла Лиги 29 сентября:

«Сельта» — «Жирона» — 1:1;

«Атлетик» Бильбао — «Севилья» — 1:1;

«Бетис» — «Эспаньол» — 1:0;

«Атлетико» Мадрид — «Реал» Мадрид — 1:1.

Турнирную таблицу испанской Ла Лиги сезона-2024/2025 возглавляет каталонская «Барселона». Команда набрала 21 очко за восемь матчей. На второй строчке располагается мадридский «Реал», заработавший 18 очков. Замыкает тройку лидеров «Атлетико» Мадрид, у которого 16 очков. В зоне вылета находятся «Лас-Пальмас» (3), «Вальядолид» (5) и «Валенсия» (5).