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Видеообзор гостевой победы московского «Динамо» над «Динамо» Махачкала в 10-м туре РПЛ

Видеообзор гостевой победы московского «Динамо» над «Динамо» Махачкала в 10-м туре РПЛ
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В воскресенье, 29 сентября, состоялся матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались махачкалинское «Динамо» и московское «Динамо». Игра прошла на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра выступил Сергей Чебан (Москва). Московское «Динамо» одержало победу со счётом 1:0.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
29 сентября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
0 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Нгамалё – 20'    

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео доступно на YouTube-канале ФК «Динамо» Москва.

На 20-й минуте ударом боковыми «ножницами» забил игрок московского «Динамо» Муми Нгамалё.

После этого матча московское «Динамо» набрало 20 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. Махачкалинское «Динамо» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 10 очков за 10 матчей. На первом месте находится «Краснодар», у которого 24 очка за 10 игр.

Турнирная таблица РПЛ
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