В ЦСКА опубликовали фотографии с первой тренировки Миралема Пьянича с командой

Пресс-служба московского ЦСКА в телеграм-канале клуба опубликовала пост с фотографиями полузащитника Миралема Пьянича с первой тренировки с красно-синими.

«Первая тренировка Миралема Пьянича в составе ПФК ЦСКА», — подписала публикацию пресс-служба «армейцев».

26 сентября ЦСКА объявил о переходе боснийского полузащитника Миралема Пьянича. 34-летний футболист известен по выступлениям за «Рому», «Ювентус», «Барселону» и ряд других европейских клубов. В последнее время он защищал цвета «Шарджи» из ОАЭ. С 2008 года Пьянич выступал за сборную Боснии и Герцеговины.

ЦСКА располагается на пятой строчке турнирной таблицы РПЛ, в активе команды Марко Николича 17 очков по итогам десяти туров.

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