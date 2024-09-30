Анчелотти рассказал о повреждении Куртуа в мадридском дерби с «Атлетико»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал о повреждении голкипера клуба Тибо Куртуа в матче 8-го тура чемпионата Испании с мадридским «Атлетико» (1:1).

«У Куртуа мышечные проблемы, и завтра его обследуют», — приводит слова Анчелотти Marca.

Ранее по ходу матча фанаты «Атлетико» стали бросать посторонние предметы на поле и в сторону Куртуа. Рефери отправил команды в подтрибунное помещение. После 20-минутной паузы матч был возобновлён.

На данный момент «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив 18 очков. От лидирующей «Барселоны» команды отстаёт на три очка.

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