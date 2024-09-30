Серхио Рамос может продолжить карьеру в Египте

Испанский защитник Серхио Рамос, находящийся в статусе свободного агента, может продолжить карьеру в Египте.

Как сообщает AS, в услугах футболиста заинтересован египетский «Замалек». Клуб может заполучить звёздного игрока бесплатно, если сможет согласовать с ним условия личного контракта. Отмечается, что испанец пока не получал официального предложения от египетской стороны.

Напомним, 38-летний Рамос вернулся в «Севилью» летом 2023 года на правах свободного агента. В минувшем сезоне защитник провёл за андалусийцев 37 матчей во всех турнирах, в которых отметился семью голами и одной результативной передачей. В летнее межсезонье у игрока завершился контракт с командой. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2,5 млн.

Ранее экс-футболист сборной Испании также выступал за мадридский «Реал» и «Пари Сен-Жермен».

Серхио Рамос показал мощную тренировку из зала: