Симеоне обвинил Куртуа в провокации болельщиков «Атлетико»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался о скандальном эпизоде с голкипером «Реала» (1:1) Тибо Куртуа во время матча 8-го тура чемпионата Испании.

«В Курта бросали зажигалки на «Сантьяго Бернабеу», когда он был игроком «Атлетико», это не нормально. Но, возможно, и мы, главные действующие лица, тоже не помогаем, когда недооцениваем людей, провоцируем их и они злятся. У людей нет другого выхода, как поступить плохо, что неправильно, но мы также должны стремиться сохранять спокойствие, понимать ситуацию, когда празднуешь гол перед трибунами, делая такие жесты. Конечно, я не оправдываю поведение болельщиков, но и то, что послужило причиной, тоже не оправдываю», — приводит слова Симеоне AS.

По ходу матча фанаты «Атлетико» стали бросать посторонние предметы на поле и в сторону Куртуа. Рефери отправил команды в подтрибунное помещение. После 20-минутной паузы матч был возобновлён.

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