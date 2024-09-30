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Симеоне обвинил Куртуа в провокации болельщиков «Атлетико»

Симеоне обвинил Куртуа в провокации болельщиков «Атлетико»
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался о скандальном эпизоде с голкипером «Реала» (1:1) Тибо Куртуа во время матча 8-го тура чемпионата Испании.

Испания — Примера . 8-й тур
29 сентября 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
1 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Милитао – 64'     1:1 Корреа – 90+5'    
Удаления: М. Льоренте – 90+9' / нет

«В Курта бросали зажигалки на «Сантьяго Бернабеу», когда он был игроком «Атлетико», это не нормально. Но, возможно, и мы, главные действующие лица, тоже не помогаем, когда недооцениваем людей, провоцируем их и они злятся. У людей нет другого выхода, как поступить плохо, что неправильно, но мы также должны стремиться сохранять спокойствие, понимать ситуацию, когда празднуешь гол перед трибунами, делая такие жесты. Конечно, я не оправдываю поведение болельщиков, но и то, что послужило причиной, тоже не оправдываю», — приводит слова Симеоне AS.

По ходу матча фанаты «Атлетико» стали бросать посторонние предметы на поле и в сторону Куртуа. Рефери отправил команды в подтрибунное помещение. После 20-минутной паузы матч был возобновлён.

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