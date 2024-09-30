Тен Хаг ответил на вопрос о своём возможном увольнении из «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос о своём возможном уходе из клуба после разгромного поражения в матче с лондонским «Тоттенхэмом» (0:3).

«Я не думаю об этом. Летом мы с руководителями и владельцами приняли решение продолжить совместную работу. Мы провели тщательный анализ, чтобы понять, какие изменения нужны «Манчестер Юнайтед» как организации, как формировать команду. Все решения принимались сообща, хотя мы понимали, что на это потребуется время. Мы все в одной лодке – владельцы, руководящая группа, персонал и игроки», — приводит слова тен Хага журналист Лаури Уитуэлл в соцсетях.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» находится на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Подопечные Эрика тен Хага набрали семь очков после шести матчей.

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