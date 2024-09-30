Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тен Хаг ответил на вопрос о своём возможном увольнении из «Манчестер Юнайтед»

Тен Хаг ответил на вопрос о своём возможном увольнении из «Манчестер Юнайтед»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос о своём возможном уходе из клуба после разгромного поражения в матче с лондонским «Тоттенхэмом» (0:3).

Англия — Премьер-лига . 6-й тур
29 сентября 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
0 : 3
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
0:1 Джонсон – 3'     0:2 Кулушевски – 47'     0:3 Соланке – 77'    
Удаления: Фернандеш – 42' / нет

«Я не думаю об этом. Летом мы с руководителями и владельцами приняли решение продолжить совместную работу. Мы провели тщательный анализ, чтобы понять, какие изменения нужны «Манчестер Юнайтед» как организации, как формировать команду. Все решения принимались сообща, хотя мы понимали, что на это потребуется время. Мы все в одной лодке – владельцы, руководящая группа, персонал и игроки», — приводит слова тен Хага журналист Лаури Уитуэлл в соцсетях.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» находится на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Подопечные Эрика тен Хага набрали семь очков после шести матчей.

Материалы по теме
«Манчестер Юнайтед» очень плохо. Дома получили от «Тоттенхэма» три и потеряли лидера
«Манчестер Юнайтед» очень плохо. Дома получили от «Тоттенхэма» три и потеряли лидера

Тен Хаг подарил неожиданный подарок тренеру «Ньюпорта»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android