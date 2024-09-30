Артём Дзюба и Александр Соболев случайно встретились в аэропорту Ставрополя

Футболисты «Акрона» и «Зенита» встретились в аэропорту Ставрополя после матчей 10-го тура РПЛ. Напомним, тольяттинская команда сыграла с «Ростовом» в гостях (2:0), а сине-бело-голубые возвращались в Санкт-Петербург после поражения в матче с «Краснодаром» (0:2).

Пресс-служба «Акрона» в телеграм-канале команды опубликовала фотографию нападающих Артёма Дзюбы и Александра Соболева, внезапно встретившихся во время пересадки.

Фото: ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ ФК «АКРОН»

«Аэропорт Ставрополя — место встреч старых знакомых», — говорится в сообщении пресс-службы «Акрона».

«Акрон» располагается на девятой строчке турнирной таблицы с 11 очками по итогам десяти туров. «Зенит» занимает третье место, команда Сергея Семака набрала 23 очка.

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