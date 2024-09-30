Янг раскритиковал «Манчестер Юнайтед» после разгромного поражения в матче с «Тоттенхэмом»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг раскритиковал команду после разгромного поражения в матче 6-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэмом». Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась победой гостей со счётом 3:0.

«Не было усилий, не было производительности, не было лидеров на поле. Всё было разрозненно, по всему полю были отдельные личности. Всё было плохо от начала до конца. У «Тоттенхэма» было так много моментов, что они будто играют дома. Болельщики «Манчестер Юнайтед» будут разочарованы, и это правильно», — приводит слова Янга BBC.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, записав в свой актив семь очков.

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