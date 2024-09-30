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Янг раскритиковал «Манчестер Юнайтед» после разгромного поражения в матче с «Тоттенхэмом»

Янг раскритиковал «Манчестер Юнайтед» после разгромного поражения в матче с «Тоттенхэмом»
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг раскритиковал команду после разгромного поражения в матче 6-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэмом». Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась победой гостей со счётом 3:0.

Англия — Премьер-лига . 6-й тур
29 сентября 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
0 : 3
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
0:1 Джонсон – 3'     0:2 Кулушевски – 47'     0:3 Соланке – 77'    
Удаления: Фернандеш – 42' / нет

«Не было усилий, не было производительности, не было лидеров на поле. Всё было разрозненно, по всему полю были отдельные личности. Всё было плохо от начала до конца. У «Тоттенхэма» было так много моментов, что они будто играют дома. Болельщики «Манчестер Юнайтед» будут разочарованы, и это правильно», — приводит слова Янга BBC.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, записав в свой актив семь очков.

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