Анчелотти высказался о скандале с болельщиками «Атлетико» в мадридском дерби

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о приостановке матча 8-го тура чемпионата Испании с «Атлетико» (1:1).

«Я считаю, что судья остановил игру правильно. Никому из нас это не нравилось, потому что мы все хотели играть. Но это было правильно. Я всего лишь тренер. Я контролирую спортивный аспект. Решения должны принимать люди более опытные, чем я», — приводит слова Анчелотти La Vanguardia.

По ходу матча болельщики «Атлетико» стали бросать посторонние предметы на поле и в сторону Куртуа. Рефери отправил команды в подтрибунное помещение. После 20-минутной паузы матч был возобновлён.

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