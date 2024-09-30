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Анчелотти высказался о скандале с болельщиками «Атлетико» в мадридском дерби

Анчелотти высказался о скандале с болельщиками «Атлетико» в мадридском дерби
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о приостановке матча 8-го тура чемпионата Испании с «Атлетико» (1:1).

Испания — Примера . 8-й тур
29 сентября 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
1 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Милитао – 64'     1:1 Корреа – 90+5'    
Удаления: М. Льоренте – 90+9' / нет

«Я считаю, что судья остановил игру правильно. Никому из нас это не нравилось, потому что мы все хотели играть. Но это было правильно. Я всего лишь тренер. Я контролирую спортивный аспект. Решения должны принимать люди более опытные, чем я», — приводит слова Анчелотти La Vanguardia.

По ходу матча болельщики «Атлетико» стали бросать посторонние предметы на поле и в сторону Куртуа. Рефери отправил команды в подтрибунное помещение. После 20-минутной паузы матч был возобновлён.

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