«Атлетико» выступил с заявлением по поводу скандала во время матча с «Реалом»

«Атлетико» выступил с заявлением по поводу поведения болельщиков клуба в матче 8-го тура чемпионата Испании с «Реалом» (1:1).

«Атлетико» хочет выразить своё недовольство тем, что на 68-й минуте матча с «Реалом» были брошены предметы с одной из нижних южных трибун. С того самого момента, как это произошло, отдел безопасности клуба работает вместе с полицией над установлением местонахождения участников, один из которых уже опознан. Клуб применит внутренний режим, предусмотренный для очень серьёзных случаев, к лицам, которые были причастны к этому инциденту.

Таким эпизодам нет места в футболе, и они портят имидж стадиона, который пережил впечатляющую атмосферу с более чем 70 тыс. зрителей на своих трибунах и который в подавляющем большинстве продемонстрировал образцовое поведение», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

По ходу матча болельщики «Атлетико» стали бросать посторонние предметы на поле и в сторону Куртуа. Рефери отправил команды в подтрибунное помещение. После 20-минутной паузы матч был возобновлён.

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