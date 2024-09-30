Круговой обратился к болельщикам ЦСКА после крупной победы в матче с «Ахматом»

Защитник ЦСКА Данил Круговой обратился к болельщикам московского клуба после победы в матче 10-го тура РПЛ с грозненским «Ахматом» (3:0).
«Всех с победой», — написал Круговой в своём телеграм-канале.
На 19-й минуте счёт во встрече открыл полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев. На 42-й минуте защитник хозяев Келлвен укрепил их преимущество. На 50-й минуте гол в свои ворота забил защитник гостей Дарко Тодорович.
ЦСКА располагается на пятой строчке турнирной таблицы РПЛ, в активе команды Марко Николича 17 очков по итогам десяти туров. В следующем матче красно-синие сыграют с «Пари НН» в рамках Фонбет Кубка России.
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