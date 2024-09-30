Коул Палмер отреагировал на сравнения с Деннисом Бергкампом

Полузащитник лондонского «Челси» Коул Палмер отреагировал на сравнения с экс-нападающим «Арсенала» Деннисом Бергкампом.

«Я знаю, что Бергкамп является легендой Премьер-лиги, но на самом деле я не следил за его выступлениями. Тогда я был слишком молод. Я видел нарезки, он был топовым футболистом», — приводит слова Палмера Goal.

В нынешнем сезоне Палмер принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2033 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

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