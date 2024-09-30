Стало известно, что крикнул Куртуа в адрес болельщиков «Атлетико», празднуя гол «Реала»

Стало известно, что сказал голкипер «Реала» Тибо Куртуа болельщикам «Атлетико» (1:1) во время празднования гола в матче 8-го тура чемпионата Испании.

Как сообщает Marca, после гола «Реала» Куртуа повернулся к болельщикам «Атлетико» и выкринул «Вперёд!». После этого в Куртуа с трибун стали бросать посторонние предметы. Рефери отправил команды в подтрибунное помещение. После 20-минутной паузы матч был возобновлён.

После восьми туров чемпионата Испании «Реал» занимает второе место в турнирной таблице, записав в свой актив 18 очков. От лидирующей «Барселоны» команда отстаёт на три очка.

«Атлетико» находится на третьем месте, набрав 16 очков.

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