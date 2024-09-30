В Испании назвали самого высокооплачиваемого футболиста «Барселоны»

Нидерландский полузащитник Френки де Йонг не является самым высокооплачиваемым игроком каталонской «Барселоны». Ранее в Испании сообщали о лидерстве игрока в списке зарплатной ведомости команды.

Как сообщает испанское издание AS, статус самого высокооплачиваемого футболиста «блауграны» принадлежит польскому нападающему Роберту Левандовскому, который зарабатывает порядка € 32 млн за сезон.

В нынешнем сезоне 36-летний Левандовски принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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