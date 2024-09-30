46-летний Джанлуиджи Буффон женился во второй раз

Легендарный итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон женился на телеведущей Иларии Д'Амико.

Церемония прошла 28 сентября в Версилии на севере Тосканы. Буффон и Д'Амико вместе почти десять лет. У пары есть один общий ребенок, они были помолвлены с лета 2017 года.

Фото: ИЗ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ ДЖАНЛУИДЖИ БУФФОНА

Напомним, 2 августа 2023 года Буффон объявил о завершении карьеры футболиста. Джанлуиджи — воспитанник академии «Пармы». За этот клуб он играл с 1995 по 2001 год, после чего присоединился к «Ювентусу», где провёл 17 лет перед уходом в «ПСЖ». После французского периода карьеры, продлившегося два года, Буффон сначала вернулся в «Ювентус», а уже оттуда в 2021 году перешёл обратно в «Парму».

В 2006 году в составе сборной Италии Джанлуиджи Буффон победил на чемпионате мира.

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