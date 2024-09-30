«Фанаты «Атлетико» говорили, что их спровоцировали». Коке – о скандале в матче с «Реалом»

Полузащитник «Атлетико» Коке прокомментировал скандал с болельщиками клуба во время матча 8-го тура чемпионата Испании с «Реалом» (1:1).

«Это было немного безумно, мы просили успокоиться, потому что хотели играть и чтобы этого больше не происходило. Они говорили, что их спровоцировали, но это не оправдание и не может происходить. Они почувствовали себя атакованными, но нельзя допускать, чтобы с трибун что-то бросали. Мы должны поговорить об игре, и я надеюсь, что этого больше не повторится, и люди, которые это сделали, не вернутся на стадион и что «Атлетико» за это не будет наказан», — приводит слова Коке Marca.

По ходу матча болельщики «Атлетико» стали бросать посторонние предметы на поле и в сторону Куртуа. Рефери отправил команды в подтрибунное помещение. После 20-минутной паузы матч был возобновлён.

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