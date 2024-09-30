Председатель правления «Зенита»: Тормена сделал опасный для продолжения рода наступ

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался об эпизоде с участием нападающего Лусиано Гонду в матче 10-го тура с «Краснодаром» (0:2). По ходу матча бразильский защитник «Краснодара» Витор Тормена после отбора наступил на лежачего Гонду и получил жёлтую карточку.

«Тормена сделал опасный для продолжения рода наступ уже после свистка, зафиксировавшего его нарушение. Тормена, очевидно, мог избежать этого, но не стал. Будем ожидать разъяснений действий судьи на VAR и главного арбитра», — приводит слова Медведева Sport24.

На данный момент «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 24 очка. «Зенит» занимает третье место, записав в свой актив 23 очка.

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