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Председатель правления «Зенита»: Тормена сделал опасный для продолжения рода наступ

Председатель правления «Зенита»: Тормена сделал опасный для продолжения рода наступ
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался об эпизоде с участием нападающего Лусиано Гонду в матче 10-го тура с «Краснодаром» (0:2). По ходу матча бразильский защитник «Краснодара» Витор Тормена после отбора наступил на лежачего Гонду и получил жёлтую карточку.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 0
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Кордоба – 88'     2:0 Смолов – 90+4'    

«Тормена сделал опасный для продолжения рода наступ уже после свистка, зафиксировавшего его нарушение. Тормена, очевидно, мог избежать этого, но не стал. Будем ожидать разъяснений действий судьи на VAR и главного арбитра», — приводит слова Медведева Sport24.

На данный момент «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 24 очка. «Зенит» занимает третье место, записав в свой актив 23 очка.

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